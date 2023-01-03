У ЗСУ повідомили про знищення двох російських складів боєприпасів на напрямку Кремінна-Сватове

На напрямку Кремінна-Сватове українські військові знищили два російських склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«Поки немає можливості прямого контрнаступу, там відбувається системне знищення логістики складів, командних пунктів ворога. Лише за цю добу було знищено два польових склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів. Тобто бойова робота йде постійно, вона не завжди така помітна у взятті населених пунктів. Але коли для цього визріває момент, ЗСУ обов'язково це роблять. Треба враховувати всі фактори – від погоди до наявності необхідних ресурсів», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його даними, до напрямку Кремінна-Сватове російські війська підтягують туди свої сили, намагаються облаштувати інженерні споруди, але ініціатива і контроль ситуації «все ж таки більше за українською стороною».

У грудні експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечив це, повідомивши про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

31 грудня голова Луганської області Сергій Гайдай вказав на стратегічну важливість деокупації Кремінної, в тому числі для звільнення інших великих міст Луганщини – Сєвєродонецька та Лисичанська.