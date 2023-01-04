Удар по Макіївці показує вплив «непрофесійних практик» на втрати Росії – британська розвідка

Розвідка Великої Британії 4 січня прокоментувала удар по казармі російських військових в окупованій Макіївці.

Посилаючись на масштаби руйнувань, відомство припустило, що разом із російськими військовими в будівлі розмістили також і боєприпаси. Вони могли здетонувати, спричинивши повторні вибухи.

«Будівля розташована всього в 12,5 кілометрах від Авдіївського сектору фронту, де йдуть одні з найактивніших боїв у конфлікті», – зазначає британське Міноборони, яке цитує розвідку країни.

Воно також вказує на те, що російські військові «були відомі небезпечним зберіганням боєприпасів» і до поточної війни в Україні.

«Але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні практики докладаються до високих втрат Росії», – додає відомство.

Про удар по Макіївці першими повідомили російські пропагандистські канали. Зокрема, російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих. Згодом Міноборони Росії визнало загибель 89 військових.

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Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.