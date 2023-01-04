Росія має «проблематичну» підготовку артилеристів і танкістів для використання як піхоти – ISW

Недоліки підготовки мобілізованих і надалі підважують спроможності армії Росії, вважають у американському Інституті вивчення війни (ISW). Відповідний звіт установа оприлюднила увечері 3 січня.

«Системні перебої в російському апараті формування збройних сил продовжують негативно впливати на кадровий потенціал на шкоду оперативній спроможності Росії в Україні», – йдеться в звіті.

ISW вказав на заяви російських військових блогерів, за якими командування відрядило військових, яких після мобілізації навчали на артилеристів чи танкістів, до піхотних дивізій в Україні без формальної піхотної підготовки.

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«Хоча використання особового складу непіхотних підрозділів на позиціях піхоти не є незвичайним, практика російських військ у цьому випадку, ймовірно, дуже проблематична. Перед відправкою на передову збройні сили Росії надто мало часу приділяли підготовці мобілізованого особового складу для використання у видах військ, у яких вони раніше проходили службу. Додатковим спеціальностям навчити їх точно не встигли», – вважають аналітики.

Інститут припускає, що, позаяк російська армія зазнала втрат в артилерії та бронетехніці в Україні, вона має надлишок особового складу, навченого використанню цієї військової техніки. При цьому речник українського Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий, якого цитує ISW, раніше заявляв, що російські війська на сході України ведуть артилерійський вогонь із приблизно третиною рівня, ніж влітку 2022 року.

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«Зменшення активності вогню російської артилерії, ймовірно, є результатом виснаження запасів боєприпасів, враховуючи повідомлення про те, що російські війська навмисно перекидають боєприпаси з однієї ділянки фронту на іншу. Введення погано навчених артилеристів у піхотні підрозділи без підготовки їх до піхотних бойових дій, ймовірно, зробить їх не більш ніж гарматним м’ясом», – підсумовує звіт.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 107 440 військових.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.