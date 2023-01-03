Залужний розповів, де найбільш складна ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що найбільш складною на фронті залишається ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Про це Залужний повідомив у Facebook після першої у цьому році телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.



За його словами, важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська.

«Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста», – йдеться у повідомленні.

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Валерій Залужний повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю є повністю контрольованою.

Раніше Валерій Залужний повідомляв, що у 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. На сьогодні, за його даними, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.