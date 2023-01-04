Крим: голова Севастополя заявив про збиття безпілотників над Бельбеком

Вранці 4 січня в районі кримського аеродрому Бельбек чути вибухи – спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, ППО збила два безпілотники.

«Зараз усі служби працюють у штатному режимі», – зазначив він.

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Згідно з відкритими джерелами, на аеродромі Бельбек дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил Росії.

У понеділок, 2 січня, російська влада Севастополя також заявляла про атаку безпілотників. Вибухи було чути в Сімферополі та Сімферопольському районі.

Від серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». Російський голова окупованого півострова Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для Криму.