Російські збройні сили втратили понад 700 військових за добу – дані ЗСУ

Армія Росії втратила близько 720 людей особового складу за добу, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 4 січня.

Командування оцінює загальні втрати російських військ з 24 лютого в 108 910 людей.

Крім того, за даними ЗСУ, армія Росії втратила:

3 038 танків (+2)

6 106 бойових броньованих машин (+6)

2 039 артилерійських систем (+6)

424 реактивних систем залпового вогню

215 засобів протиповітряної оборони (+1)

283 літаки

270 гелікоптерів

1 842 безпілотника оперативно-тактичного рівня (+3)

723 крилаті ракети

16 кораблів

4 745 автомобілів і автоцистерн (+10)

181 одиниць спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.