Російські збройні сили втратили понад 700 військових за добу – дані ЗСУ

Армія Росії втратила близько 720 людей особового складу за добу, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 4 січня.
Командування оцінює загальні втрати російських військ з 24 лютого в 108 910 людей.
Крім того, за даними ЗСУ, армія Росії втратила:
- 3 038 танків (+2)
- 6 106 бойових броньованих машин (+6)
- 2 039 артилерійських систем (+6)
- 424 реактивних систем залпового вогню
- 215 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 283 літаки
- 270 гелікоптерів
- 1 842 безпілотника оперативно-тактичного рівня (+3)
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 745 автомобілів і автоцистерн (+10)
- 181 одиниць спеціальної техніки
Штаб зазначає, що дані уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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