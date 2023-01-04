Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російські збройні сили втратили понад 700 військових за добу – дані ЗСУ

Робітники розбирають завали на місці удару ЗСУ по будівлі, де розміщувалися російські військові, Макіївка, Донецька область, 3 січня 2022 року

Армія Росії втратила близько 720 людей особового складу за добу, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 4 січня.

Командування оцінює загальні втрати російських військ з 24 лютого в 108 910 людей.

Крім того, за даними ЗСУ, армія Росії втратила:

  • 3 038 танків (+2)
  • 6 106 бойових броньованих машин (+6)
  • 2 039 артилерійських систем (+6)
  • 424 реактивних систем залпового вогню
  • 215 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 283 літаки
  • 270 гелікоптерів
  • 1 842 безпілотника оперативно-тактичного рівня (+3)
  • 723 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 745 автомобілів і автоцистерн (+10)
  • 181 одиниць спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Читайте також: Армія РФ обороняється на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG