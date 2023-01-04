Армія РФ обороняється на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб

Російські війська протягом попередньої доби завдали семи ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 січня.

Зокрема, обстрілів зазнала цивільна інфраструктура Краматорська, Запоріжжя та Херсону, є постраждалі серед мирних жителів.

«Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється», – повідомляє штаб.

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Протягом попередньої доби українські війська відбили атаки Росії в районах Стельмахівки й Білогорівки Луганської області, а також Соледару, Красної Гори, Бахмуту, Майорська, Мар’їнки, Новомихайлівки, Побєди і Красногорівки на Донеччині.

«Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації», – йдеться в зведенні.

Командування також звітує про 12 ударів по районах зосередження російського особового складу та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.