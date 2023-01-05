Путін доручив Шойгу встановити «різдвяне перемир’я»

Президент Росії Володимир Путін доручив очільнику російського Міністерства оборони Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим «припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні».



Як повідомили в Кремлі, Путін закликав українську сторону «оголосити режим припинення вогню та дати можливість православним відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового».

Київ наразі не коментував цієї заяви Путіна. Але після заклику патріарха Російської православної церкви Кирила встановити «різдвяне перемир’я» Офіс президента України назвав цю заяву «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.