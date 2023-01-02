УПЦ (не) Московського патріархату: чи може держава заборонити церкву?

Російський паспорт у документах керівництва єпархії, посвідка «героя РФ за захоплення Криму»; методички, як поводитися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – це лише частина з того, що, за звітами СБУ, було знайдено контррозвідкою у храмах та монастирях Української православної церкви (МП). Окрім того, низка українських медіа написали про «секс-скандал», пов'язаний із тамтешніми служителями. Міністерство культури та інформаційної політики України не хоче продовжувати їй оренду кількох храмів Києво-Печерської лаври. У владі вимагають від УПЦ (Московського патріархату) вказати у назві приналежність до держави-агресора. РНБО запровадила проти 17 її представників санкції. А президент Володимир Зеленський хоче з’ясувати: є в УПЦ зв’язки із Москвою чи ні?

А якщо є, то чи можливо зупинити її діяльність? Радіо Свобода дізнавалося і про це, і чи траплялися випадки зупинення діяльності церков у ХХІ столітті у «православних державах»?

Також Радіо Свобода з'ясовувало:

Чому в Україні взагалі почав існувати Московський патріархат?

Невже патріарх РПЦ Кирило колись хотів автокефалії, тобто незалежності, для Києва?

Кого із церковників Кремль взяв у «зашморг і на ціпок»?

Які єпископи справді були «класичними агентами», як заявляв очільник СБУ?

Та що робити із «колаборантами в рясах»?

На запитання Радіо Свобода відповідали:

Микола Данилевич , заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків і речник УПЦ (МП)

, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків і речник УПЦ (МП) Олександр (Драбинко) , митрополит Переяславський та Вишневський Православної церкви України (ПЦУ)

, митрополит Переяславський та Вишневський Православної церкви України (ПЦУ) Юрій Чорноморець , професор кафедри богослов'я та релігієзнавства НПУ імені Драгоманова

, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства НПУ імені Драгоманова Олена Богдан, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (2020–2022), яка на момент запису інтерв’ю ще виконувала обов’язки голови ДЕСС.

«Українська православна церква» із приставкою «Московський патріархат» чи без?

Микола Данилевич, речник УПЦ (МП):

– Без. І ми так зареєстровані і юридично, і канонічно. А тим більше після собору 27 травня 2022 року (зборів керівництва церкви – ред.).

– Про що ідеться у його рішеннях, у контексті взаємодії з Російською православною церквою?

– Про повне відмежування від Московського патріархату.

Олександр (Драбинко), митрополит Православної церкви України (ПЦУ):

– А шо таке відмежуватися? Поставити межу. Це коли сім'я живе – переселилися дружина в одну кімнату, а чоловік в другу. А потім кажуть – ну ми відмежувалися. Ну вони ж не розлучилися! Судового засідання про те, що їхній шлюб розірвано – не було (сміється – ред.).



Юрій Чорноморець, релігієзнавець:

– Вони (УПЦ – ред.) подали статут новий до держави 27 травня, де всі, скажімо так, згадки про Московський патріархат зникли. Крім згадки в преамбулі, що вони опираються на грамоту 1990 року (від Москви – ред.) – що сукупність єпархій Російської православної церкви в Україні утворює собою Українську православну церкву.

Правильна назва взагалі повинна була б бути: Російська православна церква в Україні.



Олена Богдан, голова ДЕСС (2020–2022):

– Патріарх Філарет, який заснував Українську православну церкву Київського патріархату, він кілька десятиліть очолював екзархат Російської православної церкви в Україні, потім з незалежністю ось цей екзархат трансформувався в Українську православну церкву, власне, за зверненням патріарха Філарета була отримана грамота Алексія (тодішнього керівника Московського патріархату – ред.).



Якщо говорити про Українську православну церкву, вона залишила канонічний зв’язок з іншими помісними церквами через Російську православну церкву.



Юрій Чорноморець, релігієзнавець:

– 9-й місяць війни у нас повномасштабної, 9-й місяць патріарх Кирило проповідує релігійний нацизм, а люд (УПЦ – ред.) не можуть від нього відірватися насправді, і всіляко просто приховують цей зв'язок, маскують його.

У православ’ї все конституюється через: «А шо скажуть інші?»

Тобто ті предстоятелі, ті помісні церкви, які вже визнані, вони повинні тебе визнати, саме в якості самостійної церкви почати з тобою спілкування, і тоді ти справді самостійна церква, а не Московський патріархат.

– До речі, а чому в Україні існує Московський патріархат?

– В 1686 році Київську митрополію передали в оренду (Москві – ред.),

в концесію, Вселенський патріарх, оскільки не міг зовсім координувати все, що тут відбувається. На богослужіннях повинно було поминатися ім'я Вселенського патріарха, перед Московським патріархом. Цим було знехтувано дуже швидко, далі територію було просто анексовано.

Коли була відновлена справедливість – була утворена Православна церква України. Запрошувалися усі єпископи, і зокрема Української православної церкви (Московського патріархату) взяти участь у відновленні українського православ'я, як самостійного. На жаль, вони цього не зробили. І тут виникає питання – чому?



Олена Богдан, голова ДЕСС (2020–2022):

– В Україні близько 30 тисяч релігійних організацій.

– Це як юрособи.

– Слідчі дії, кримінальні справи і контррозвідувальні заходи проходять в УПЦ (Московського патріархату). Чому, на вашу думку?

– В умовах війни Росії проти України було б добре запровадити заходи посиленого державного моніторингу абсолютно всіх організацій, і релігійних, і світських, які мають певні зв’язки із державою-агресором. У разі релігійних організацій можна говорити про канонічні, організаційні, фінансові зв'язки.



Микола Данилевич, речник УПЦ (МП):

– Нас звинувачують, шо ми проповідуєм «русский мир» і тому подібне. Це неправильно. Це не так. В нас немає жодної заяви на підтримку «русского мира». Натомість є відомі слова митрополита Онуфрія, який сказав, я цитую, що ми ніякий «русский мир» не будуємо, ми будуємо божий світ.

– Але ж 24 лютого, митрополит Онуфрій, коментуючи повномасштабний напад Росії на Україну, сказав, що це «Каїнів гріх». Аналогія на братів зі Старого Заповіту в Біблії. Росія із Україною – це брати?

– Ееем, пфф, ну знаєте. Хух. Зараз я подумаю, як вам краще відповісти.

Знаєте, у якійсь мірі на Землі всі люди брати. Перший, хто вбив людину, це був Каїн. Тому ми зараз не говоримо політично.

Олександр (Драбинко), митрополит Православної церкви України (ПЦУ):

– Митрополит Онуфрій сказав – це Каїнів гріх, «ми протів вайни» (оригінальна вимова збережена – ред.).

Було написано лист офіційний патріарху Кирилу? Путіну було написано листа-звернення від помісного собору?

– А ви в якому році вийшли із УПЦ?

– У 2018 році. Я отримав запрошення від патріарха Варфоломія, що ми беремо участь в Об'єднавчому соборі.

– Після окупації Криму не було бажання вийти із Московського патріархату?

– Я говорив завжди про канонічну структуру, яка має бути.

Я ж все-таки навчався в Московській духовній семінарії. У того, на чиїх підручниках сьогодні вчиться чи не вся українська й російська церкви. Владислава Ципіна. Він сказав геніальну фразу, стоячи на кафедрі: «Одно не пайму, почєму до сіх пор Українє нє далі автокефалію?» (оригінальна вимова збережена – ред.).

І тут я так – оп! У нас в Україні кажуть, «шо там якийсь Філарет – раскольнік». Ну от тоді якраз зародилися якесь сум'яття в серці.

– Ви і з патріархом Кирилом знайомі. Керівник Російської православної церкви благословив напад Росії на Україну. Є відповідне відео із ним та Віктором Золотовим (командувачем Росгвардії – ред.).

– Так, звичайно, я дуже гарно пам'ятаю, коли він благословив іконою. До речі, дуже цікава ікона. На ній зображено явлення божої матері російським військам, і що цікаво, якраз оцю битву вони програли (сміється – ред.)

(Мова про 1914 рік, Перша світова війна, німецько-російський бої – ред.)

– Ви коли із патріархом Кирилом спілкувалися, яке він на вас враження справив?

– Я його знаю з двохтисячних. Коли він очолював відділ зовнішніх церковних зносин Московського патріархату. Патріарх Кирил говорив свого часу, і я тому є свідок, що, на його думку, автокефалію Українській православній церкві треба було би дати. Він все: «То патріарх Олексій не хоче!». Ну а потім патріарші вибори.

Коли він приїхав в один із чергових візитів до Києва, і поїхав без благословення митрополита Володимира (предстоятель УПЦ (МП) із 1992 по 2014 роки, в якого Олександр (Драбинко) був секретарем – ред.) до Януковича у Межигір'я і там посвятив храм.

Потім він почав їздити по всіх українських єпархіях (без згоди Києва – ред.).

В таких випадках змінюється тільки кремлівська «удавка». Його взяли на «поводок».



Юрій Чорноморець, релігієзнавець:

– Є доведені випадки, коли священнослужителі справді були шпигунами, агентами розвідки?

– Наприклад, є списки НКВС із проведення собору Російської православної церкви, коли там обирали патріарха. І там списки (єпископів – ред.) складаються з агентів.

Російські спецслужби працюють систематично, шукають компромат різний, і потім за цей компромат «тримають» єпископат.



Дивимося: навіть Франція, яка є автором ідеології лаїцизму, тобто абсолютного невтручання у справи релігійних громад – є проблема ісламського тероризму? Держава створює євроіслам, запроваджує мусульманських капеланів, і відповідно впливає на це середовище. Не залишає без уваги. Не чекає, поки виростуть терористи, якійсь «гіркіни» з’являться в якихось монастирях (посміхається – ред.).

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– «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка – Русь» – це слова із пісні, яку співали в одному із храмів на території Києво-Печерської лаври, тобто на території УПЦ. Ваша служба якось на це має реагувати чи ні?

Олена Богдан, голова ДЕСС (2020–2022):

– Хуух (видихає – ред.). Дивіться, є поняття релігійної свободи.

Навіть може бути інтерпретація, що вони співали, щоб Росія пробудилася і припинила свій збройний наступ на Україну. Ми не є правоохоронним органом, тому насправді у нас немає якось мандату притягати до відповідальності за певні правопорушення. Ми певну інформацію можемо використовувати в консультаціях.



Микола Данилевич, речник УПЦ (МП):

– Я сам насправді цю пісню (про «Россию-Русь-Матушку» – ред.) за 15 років священства вперше почув. Це народний спів – пісня, якщо подивитися увесь текст, присвячена іконам Божої матері.

Ми не вороги для нашої країни, ми є частиною цієї країни.

І скільки, скажімо, років підряд, до війни, нашу церкву звинувачували в тому, шо вона нібито чекає Путіна, що вона там є 5-ю колоною Москви, і так далі і так далі? Путін прийшов, і що? Ми стали вітати його з квітами? Ні, блаженніший митрополит Онуфрій закликав на боротьбу.



(«Під час окупації Київської області піп УПЦ (МП) з Бородянки Віктор Талько здав росіянам священника ПЦУ. Сприяв насильницькому вивезенню місцевих до Білорусі, та жалівся, що Росія не напала раніше», – казав у своєму зверненні релігієзнавець Дмитро Горєвой. А як доказ навів інтерв’ю священника одному з російських медіа, де була наступна фраза панотця:

«Якби (російські – ред.) війська у 2016 році прийшли, вас із квітами зустрічали б. Бо у 2016 році треба було підтримати Януковича. Тобто в 2014-му».

Сам Талько згодом в інтерв’ю твердив: «Робив усе, аби врятувати життя прихожан». Водночас не заперечив своєї допомоги російським військовим у вивезенні українців до Білорусі, зауважили журналісти – ред.)

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– СБУ прозвітувало про обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії. І зокрема, потім з’явилося фото архімандрита Никити і 17-річного хориста.

Микола Данилевич, речник УПЦ (МП):

– Сам архімандрит Никита подав у суд на видання lb.ua за наклеп.

І взагалі, архімандрит Никита у нас в церкві має репутацію порядного монаха.

(«Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП): знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-річного хлопця в ліжку архімандрита», –писало видання lb.ua із посиланнями на власні джерела. Никита (Сторожук) потім у відеозверненні апелював зокрема і до СБУ: «Приставили до стіни, роздягнули і сфотографували. А потім, звичайно, всякі додатки, ну такі непристойні, ви, мабуть, все це читали. Господь суддя усім тим, хто це написав» – ред.)



– Ви ці новини читаєте? Як ви на них реагуєте?

Олена Богдан, голова ДЕСС (2020–2022):

– Маємо повноваження сприяти порозумінню, просвітництву обмінюватися думками, наприклад, щодо адекватної реакції на ситуацію.

– Никита пішов на підвищення (очолив Івано-Франківську і Коломийську єпархію УПЦ). Це адекватна реакція?

– Він заперечив, подав зовсім іншу інформацію про це, і далі, наскільки мені відомо, керівництво релігійного об’єднання прийняло пояснення.



Юрій Чорноморець, релігієзнавець:

– У Московському патріархаті висвячують в єпископи, тобто в ці генерали церковні, за гроші. Назад вже не повернемо, шкода, давайте все таки «рукоположим».

– А ви не боїтеся, що у суд на вас подадуть?

– Нє, будь ласка.

(Такі заяви джерела Радіо Свобода в УПЦ (МП) називають «дурнею і неправдою», а Юрія Чорноморця – «дуже емоційною людиною». При цьому, сам релігієзнавець не один рік належав до вірян УПЦ (МП) та походить із роду священників – ред.)



– Система Московського патріархату організована, як феодальна система. Ти приходиш – доїш якихось спонсорів на те, що тобі треба ремонтувати храми, ще щось там і так далі.

– Попередник Никити в єпископаті – Серафим – зараз у Підмосков’ї?

– Це був один з таких дуже консервативних єпископів, які вважають: «Захід – це колективний антихрист, і тільки у Росії можна врятуватися». Він за два тижні до війни, нерви не витримали, поїхав у свою улюблену Росію.

Олександр (Драбинко), митрополит Православної церкви України (ПЦУ):

– Дуже гарно пам'ятаємо штрих-коди/пластикові паспорти: як проти цього всього «мракобеси» (мається на увазі служителі Московського патріархату – ред.) водили хороводи біля митрополії, ходили на Володимирську гірку, ходили до Адміністрації президента. Хтось же їх фінансував. Звідкись же вони брали ці свої божевільні ідеї, які їм запихав хтось у голову (посміхається – ред.).

Чи справді УПЦ (МП) «залишиться в Україні, навіть якщо її заборонять, поставлять поза законом»?​

– Рада національної безпеки і оборони, станом на момент запису інтерв’ю, ввела проти 17 служителів УПЦ санкції. Якось це прокоментуєте? Зокрема проти намісника Києво-Печерської лаври, де ми зараз пишемо інтерв’ю. Проти Вадима Новинського – це протодиякон.

Микола Данилевич, речник УПЦ (МП):

– Позиція церкви: якщо людина в чомусь винна – є індивідуальна відповідальність, а не колективна. Наші священнослужителі, які потрапили під ці санкції, будуть залишатися в країні просто жити і служити, але юридично правильно було б довести їхню провину. Тому що провина у судовому порядку не доведена.

Олександр (Драбинко), митрополит Православної церкви України (ПЦУ):

– На життя Московського патріархату із того списку впливає тільки Вадим Владиславович Новинський. Його високопреподобіє протодиякон (сміється – ред.)

– Яким чином?

– Фінансово. Хто є жертводавцем, той є «хазяїном».

(«Конституція України гарантує свободу віросповідання, і я реалізую це право як вірянин та протодиякон УПЦ – Церкви, що об’єднує мільйони громадян України та діє на законних підставах. [...] Вважаючи санкції незаконним переслідуванням через релігійні переконання та послідовну підтримку УПЦ, буду оскаржувати їх застосування в українських та міжнародних судах», – зазначив Вадим Новинський, екснардеп, після оголошення проти нього санкцій РНБО України)

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Олена Богдан, голова ДЕСС (2020–2022)

– Ні, не можемо. Ми можемо звернутися до суду, відповідно пославшись на судовий вирок, який констатує певне порушення цієї релігійної організації, і запропонувати, що ми знімаємо з реєстрації цю юридичну особу.​



​– Існує така юридична особа – Українська православна церква? (Московського патріархату)?

– Ні, кожне релігійне об'єднання України, воно не представлено однією юридичною особою, тобто це сукупність багатьох юридичних осіб.

Ситуація неймовірно складна, вона насправді може обернутися трагедією. Відбувається величезна напруга в суспільстві, і це починають використовувати в політичних цілях, в електоральних цілях.



– Як ви думаєте, чому вас звільнили?

(Про своє звільнення з посади Олена Богдан дізналася напередодні запису цього інтерв’ю, але на той момент продовжувала виконувати обов’язки голови ДЕСС – ред.)

– Пішло дуже негативне інформаційне тло. Якраз питання Лаври (Києво-Печерської лаври – ред.), яке сприймалося так, що це Державна служба України з етнополітики та свободи совісті не пускає ПЦУ в Лавру.

Від ПЦУ є чітка преференція, що орган державної влади мусить називати УПЦ – Московським патріархатом, а ще краще перейменувати в РПЦ в Україні.

Ми зайшли в доволі таку сумну ситуацію, коли орган державної влади просто працює на засадах верховенства права і діє з позицій конституційних принципів. Але є запит зовсім на інші дії. Є запит знайти спосіб розформувати УПЦ.



(В Україні є закон, який зобов’язує релігійні організації з центрами управління у державі-агресорі, вказувати це у назві, однак, за словами Олени Богдан, закон заморожений через судові позови УПЦ.

Водночас вже після запису цього інтерв’ю, Конституційний суд визнав відповідний закон конституційним – ред.)

– Релігієзнавець Юрій Чорноморець пише, що ви працюєте за «темниками» намісника Києво-Печерської лаври?

(сміється – ред.) – Ми не працюємо за жодними «темниками». З настоятелем цього монастиря у мене була тільки одна робоча зустріч за весь час перебування на посаді. Він показував стан монастиря, показував також реставрації, які вони роблять у храмах Верхньої лаври. Власне, ми не є тим органом державної влади, який може ухвалювати рішення, хто буде і не буде користуватися будівлями Лаври. Тобто це компетенція самого заповідника і Міністерства культури та інформаційної політики.

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– У низці українських медіа заголовки: «Києво-Печерська лавра тепер у ПЦУ». Що відбувається з лаврою?

Олександр (Драбинко), митрополит Православної церкви України (ПЦУ):

– Та поки що нічого не відбувається. Православна церква України ухвалила рішення, що утворюється чоловічий монастир «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», який перебуває через дорогу від загального корпусу й стін Києво-Печерської лаври.

Тому якщо буде можливість взяти в оренду якесь із приміщень храмових – юридична особа уже зареєстрована.



Микола Данилевич, речник УПЦ (МП):

– Українська православна церква в обличчі своїх вірян, духовенства, залишиться в Україні, навіть якщо, не дай Боже, її заборонять, поставлять поза законом.

І мені хотілося, щоби з цієї війни ми зробили висновок, щоби всі ми прийняли один одного і йшли до консолідації, до єдності.

– Ще один об’єднавчий собор між православними церквами України можливий?

– Я не виключаю такого. Можливий.

Юрій Чорноморець, релігієзнавець:

– Є організація – Російська православна церква: її керівництво проповідує, що українці повинні бути знищені, і ми беремо говоримо: «Ви знаєте, це нічого страшного, що ця організація у нас представлена. Ті московські попи, єпископи, які є у нас, дають шини якомусь батальйону чи біженцям допомагають!» Це абсурдна аргументація, розумієте?

– Які, до речі, важелі впливу є у державі? І чи це не буде втручанням у релігійне життя?

– Коли люди зробили, як релігійні діячі, свій політичний вибір, вони повинні за цей політичний вибір, часто кримінальний відверто, нести відповідальність. А тут 31 рік безвідповідальності. Крім деяких винятків.

От в Латвії на початок війни був Московський патріархат – вони ухвалили закон, де було написано – повинен стати самостійною автокефальною латвійською православною церквою.

І коли держава пише такі закони, конкретно, чітко – у нашій державі релігійним організаціям забороняється мати будь-які звя'зки з релігійними центрами у країні-агресорі. Відразу церковники розуміють, що – треба визначатися.



Олександр (Драбинко), митрополит Православної церкви України (ПЦУ):

– Ну патріарх Варфоломій (Вселенський патріарх, головний у православ’ї – ред.) скаже – у вас є томос, я дав вам автокефалію (незалежність і помісну, тобто об’єднану православну церкву – ред.), я вас всіх запрошував у 2018 році, в грудні місяці, на собор до Софії Київської. А йому просто напросто вернули листи. Але – цими листами ще можна скористатися (посміхається – ред.).



Чи може бути ухвалено законопроєкт про заборону церкви, центр якої – у державі-агресорі? Ми мусимо сказати, що Українська православна церква, а йдеться саме про неї, не є юридичною особою. З цього потрібно починати, відштовхуватися. Її заборонити неможливо.

Як би я вчинив? Якщо ми бачимо, що у керівника Чернівецької єпархії є російській паспорт, відповідно – скасувати її статут.

– І що потім?

– Потім розірвати договори оренди і все.

– А що робити із колаборантами у рясах?

– Висилати туди, де їм комфортніше (посміхається – ред.).

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ПРИМІТКА:

Структурам Московського патріархату в Україні не місце, як їх не називай, казав новий очільник Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський, який прийшов на зміну Олені Богдан.



Тим часом, служителі УПЦ (МП) вже не тільки отримують санкції РНБО, а й вироки суду. Священник із Лисичанська опинився на 12 років за ґратами, бо, за даними слідства, здавав позиції Збройних сил України окупантам.

Пізніше в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони прозвітують – віддали панотця Російській Федерації під час обміну полоненими.



Та цей випадок на найвищому рівні – тобто за результатами синоду – в Українській православній церкві (МП) не коментували. При цьому, на 9-й місяць повномасштабної війни Росії проти України обговорювали жарти «95-го кварталу», бо побачили в них «шокуюче богохульство». А ще, попросили президента Володимира Зеленського скасувати санкції. Не хочуть, мовляв, аби в «країні розпалювали релігійну ворожнечу».