Патріарх РПЦ Кирило закликав до «різдвяного перемир’я». Київ відреагував

В Офісі президента України відреагували на заклик патріарха Російської православної церкви Кирила встановити «різдвяне перемир’я». Київ вважає цю заяву «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

«РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди», – написав у твітері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Раніше 5 січня патріарх Російської православної церкви Кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я», що випливає зі звернення, опублікованого на сайті РПЦ.

«Звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту (так Кирило називає війну Росії проти України – ред.), із закликом припинити вогонь і встановити різдвяне перемир’я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби у Різдвяний святвечір та у день Різдва Христового», – цитує Кирила пресслужба РПЦ.

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.