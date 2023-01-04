ПЦУ: митрополит Епіфаній проведе різдвяну службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звершить у свято Різдва Христового, 7 січня, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це пресслужба ПЦУ повідомила 4 січня.

Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», – йдеться у заяві.

Початок святкової відправи запланований на 9:00.

Успенський собор історично вважається головним храмом лаври.

Перед Новим роком державний заповідник Києво-Печерська лавра повідомив Українській православній церкві Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою у Верхній лаврі.

Заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці 2 грудня повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ). УПЦ (МП) розкритикувала це рішення.

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».