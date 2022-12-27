Лавра: Павло звернувся до Зеленського. Деталі

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло закликає президента Володимира Зеленського не забирати в Української православної церкви (Московського патріархату) храми на території лаври, які орендує УПЦ (МП).

З середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ (МП). Правоохоронці кажуть, що шукають там заборонені предмети: проросійські методички, іноземних громадян, зброю.

У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

Найманці російської «ПВК Вагнера», засновником якої є близький до Кремля Євгеній Пригожин, відкрито ображають начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

Відповідне відео напередодні опублікував журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Ймовірно, невдоволення найманців-артилеристів пов’язане з дефіцитом боєприпасів та нездатністю російського Генштабу налагодити логістику для їх регулярного підвезення на передову.

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