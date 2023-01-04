Путін відправив фрегат з гіперзвуковими ракетами «Циркон» в далеке плавання

Президент Росії Володимир Путін 4 січня відправив в Атлантичний океан фрегат, озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами нового покоління.

Росія, Китай і Сполучені Штати змагаються за розробку гіперзвукової зброї, щоб отримати перевагу над будь-яким супротивником завдяки її швидкості – у п’ять разів перевищує швидкість звуку – і маневреності.

Під час відеоконференції за участю міністра оборони Сергія Шойгу Путін заявив, що корабель був озброєний гіперзвуковою зброєю «Циркон».

За словами Шойгу, фрегат відправляється в далекий морський похід Атлантичним та Індійським океанами, а також Середземним морем, а основні зусилля екіпажу фрегата будуть «зосереджені на протидії загрозам Росії».

У травні 2022 року Росія проводила випробування однієї з декількох російських гіперзвукових ракет – тоді ракету «Циркон» запустили з російського фрегата «Адмірал Горшков» у Баренцевому морі. За твердженням Москви, «Циркон» з базуванням на морі може уникати всіх існуючих протиракетних систем, втім це підтвердити неможливо.