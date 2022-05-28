Росія оголосила про випробування гіперзвукової ракети «Циркон»

Військово-морський флот Росії в суботу провів ще одне випробування однієї з декількох російських гіперзвукових ракет. Міністерство оборони заявило, що крилату ракету «Циркон» запустили з російського фрегата «Адмірал Горшков» у Баренцевому морі.

Росія заявляє, що «Циркон» з базуванням на морі може уникати всіх існуючих протиракетних систем, втім це твердження неможливо підтвердити.

Президент Росії Володимир Путін припустив, що розміщення таких ракет на російських фрегатах, крейсерах або підводних човнах у відкритому морі може дозволити завдавати удари по «центрах управління рішень» протягом декількох хвилин.

Росія оголосила про попередні випробування ракет «Циркон», гіперзвукова швидкість яких має у дев’ять разів перевищувати швидкість звуку.

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Минулого місяця Росія провела випробувальний запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», здатної нести ядерну зброю.