Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія оголосила про випробування гіперзвукової ракети «Циркон»

Росія оголосила про попередні випробування ракет «Циркон», гіперзвукова швидкість яких має у дев’ять разів перевищувати швидкість звуку

Військово-морський флот Росії в суботу провів ще одне випробування однієї з декількох російських гіперзвукових ракет. Міністерство оборони заявило, що крилату ракету «Циркон» запустили з російського фрегата «Адмірал Горшков» у Баренцевому морі.

Росія заявляє, що «Циркон» з базуванням на морі може уникати всіх існуючих протиракетних систем, втім це твердження неможливо підтвердити.

Президент Росії Володимир Путін припустив, що розміщення таких ракет на російських фрегатах, крейсерах або підводних човнах у відкритому морі може дозволити завдавати удари по «центрах управління рішень» протягом декількох хвилин.

Росія оголосила про попередні випробування ракет «Циркон», гіперзвукова швидкість яких має у дев’ять разів перевищувати швидкість звуку.

Читайте також: Путін заявив про успіх залпового пуску гіперзвукових ракет

Минулого місяця Росія провела випробувальний запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», здатної нести ядерну зброю.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG