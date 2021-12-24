Путін заявив про успіх залпового пуску гіперзвукових ракет

Президент Росії Володимир Путін заявив про успішний залповий пуск гіперзвукових крилатих ракет «Циркон». За його словами, випробування відбулося «бездоганно», повідомляє «Інтерфакс».

Випробування здійснив Північний флот. Путін заявив, що залповий пуск ракет «Циркон» – це «велика подія у житті країни та суттєвий крок у підвищенні безпеки Росії, у підвищенні її обороноздатності».

У жовтні 2021 року Міністерство оборони Росії повідомило про перший випробувальний запуск гіперзвукової ракети «Циркон» з атомного підводного човна «Сєверодвінськ».

Про нові системи озброєння президент Росії Володимир Путін заявив у посланні до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Наступного року він повідомив про створення гіперзвукових ракет «Циркон», які, за словами Путіна, можуть вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів та розвивати швидкість понад 10 тисяч кілометрів на годину. Ці параметри роблять її недоступною для систем протиракетної оборони, заявляли розробники.