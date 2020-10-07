Росія в день народження Путіна провела випробування гіперзвукової ракети

Росія заявила, що провела випробування гіперзвукової ракети «Циркон». Це відбулося в 68-й день народження президента Росії Володимира Путіна.

Під час відеоконференції начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов повідомив, що ракету запустили з фрегата «Адмірал Горшков» в Білому морі.

Герасимов заявив, що ракета летіла на швидкості у вісім разів більшій, ніж швидкість звуку. Вона завдала удару по цілі, яка була розташована в 450 кілометрах у Баренцевому морі.

Путін постійно говорить про нове озброєння на кшталт «Циркона». Він стверджує, що закордонних аналогів ракети не існує, її неможливо перехопити.