У Генштабі ЗСУ заявляють про підготовку Росії до чергової хвилі мобілізації

У Генеральному штабі ЗСУ заявляють про підготовку Росії до чергової хвилі мобілізації.



«Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку», – йдеться у вечірньому зведенні штабу.



За даними Генштабу, російські війська основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону – ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Також противник безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється, додають у штабі.

У Москві наразі не оголошують про намір провести чергову хвилю мобілізації. Проте керівник ГУР Міноборони України стверджує, що через великі втрати російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 або 9 січня. Поки що про таке рішення не повідомлялося.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказували на те, що також російські джерела обговорюють «імовірну та неминучу другу хвилю мобілізації». Як зауважують експерти ISW, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров під час пресконференції 29 грудня «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації», коли заявив, що Чечня перевиконала мобілізаційні вимоги на 254%, і тому жителі Чечні не будуть мобілізовані у другій хвилі мобілізації.

Наприкінці грудня міністр оборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом.

У вересні минулого року в Росії було оголошено так звану часткову мобілізацію, за якою в армію призвали, за офіційними даними, 300 тисяч цивільних осіб. Призов за мобілізацією було зупинено.