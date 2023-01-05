ЗСУ повідомляють про понад 800 ліквідованих російських військових за добу

Російські війська втратили понад близько 810 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня.
Відтак, за даними українського командування, втрати російської армії сягнули 109 720 військових.
Крім того, штаб оновив дані про втрати російської військової техніки:
- 3 014 танків (+3)
- 6 108 бойових броньованих машин (+2)
- 2 051 артилерійська система (+12)
- 426 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 215 засобів протиповітряної оборони
- 284 літаки (+1)
- 271 гелікоптер (+1)
- 1 844 безпілотники (+2)
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 759 автомобілів і автоцистерн (+14)
- 182 одиниці спеціальної техніки (+1)
Штаб зазначає, що дані уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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