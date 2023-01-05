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ЗСУ повідомляють про понад 800 ліквідованих російських військових за добу

Український військовий позує для фото, коли його колеги ведуть вогонь із трофейного танка Т-80 по позиціях армії РФ на Донеччині, 22 листопада 2022 року

Російські війська втратили понад близько 810 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня.

Відтак, за даними українського командування, втрати російської армії сягнули 109 720 військових.

Крім того, штаб оновив дані про втрати російської військової техніки:

  • 3 014 танків (+3)
  • 6 108 бойових броньованих машин (+2)
  • 2 051 артилерійська система (+12)
  • 426 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 215 засобів протиповітряної оборони
  • 284 літаки (+1)
  • 271 гелікоптер (+1)
  • 1 844 безпілотники (+2)
  • 723 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 759 автомобілів і автоцистерн (+14)
  • 182 одиниці спеціальної техніки (+1)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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