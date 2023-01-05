ЗСУ повідомляють про понад 800 ліквідованих російських військових за добу

Російські війська втратили понад близько 810 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня.

Відтак, за даними українського командування, втрати російської армії сягнули 109 720 військових.

Крім того, штаб оновив дані про втрати російської військової техніки:

3 014 танків (+3)

6 108 бойових броньованих машин (+2)

2 051 артилерійська система (+12)

426 реактивних систем залпового вогню (+2)

215 засобів протиповітряної оборони

284 літаки (+1)

271 гелікоптер (+1)

1 844 безпілотники (+2)

723 крилаті ракети

16 кораблів

4 759 автомобілів і автоцистерн (+14)

182 одиниці спеціальної техніки (+1)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Читайте також: США можуть надати Україні БМП Bradley – Байден

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.