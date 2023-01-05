Росія, ймовірно, намагатиметься посилити співпрацю з Іраном для отримання більше високоточної зброї – ISW

Російська влада, скоріш за все, намагатиметься посилити військову співпрацю з Іраном, припускає американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті від 4 січня.

«Росія, ймовірно, шукатиме подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, аби забезпечити більшу кількість високоточних збройних систем для використання в Україні. Державне медіа Ірану стверджувало 28 грудня, що Іран незабаром отримає 24 винищувачі Sukhoi Su-35 з Росії, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети», – йдеться в спостереженнях.

ISW також посилається на заяву російського військового блогера, за якою іранська високоточна зброя дозволить армії Росії «більш ефективно бити по українських тилових районах, захищені західними зенітними та протиракетними системами, ніж це робить їхня наявна пілотована авіація».

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При цьома аналітики наводять заяви високопосадовців США від грудня, за якими, Росія надає Ірану «безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки» в обмін на іранські системи зброї.

«Російські сили мали б використати всі обіцяні їм 1 750 іранських безпілотників в Україні до травня 2023 року, якщо витрачатимуть їх такими ж темпами, що з вересня по грудень 2022 року. Тому Росія, ймовірно, буде шукати подальші угоди з Іраном щодо надання високоточних системи озброєння іранського виробництва з метою розширення своєї кампанії проти української критичної інфраструктури», – припускають аналітики.

За даними української влади та кількох іноземних розвідок, Іран регулярно постачає Росії дрони-камікадзе, які надалі використовуються для атаки на Україну. Російська та іранська влада це заперечує.