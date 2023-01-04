Розслідувачі назвали імена військових РФ, які є інструкторами з використання іранських дронів

Українські журналісти-розслідувачі назвали імена російських військових, які є інструкторами з використання іранських дронів-камікадзе Shahed.

У спільному розслідуванні журналістів видань «Слідство.Інфо» та «Наші грошi. Львiв» ідеться, що влітку 2022 року військові російського державного центру безпілотної авіації Міністерства оборони, що базується в Коломні під Москвою, вчилися керувати дронами Shahed під прикриттям «армійських змагань».

Розслідувачі ідентифікували чотирьох таких військових. За цими даними, це капітан ВПС РФ Андрій Степовий, лейтенант ВПС РФ Євген Глухов, а також військовослужбовці Сергій Созінов та Гліб Півкін. Пізніше всі вони, повернувшись до Коломни, самі стали навчати операторів дронів перед відправленням до військ.

У розслідуванні також наголошується, що час «армійських змагань» у іранському Кашані (серпень 2022 року) збігся з датою постачання першої партії іранських дронів до Росії.

За даними української влади та кількох іноземних розвідок, Іран регулярно постачає Росії дрони-камікадзе, які надалі використовуються для атаки на Україну. Російська та іранська влада це заперечує.