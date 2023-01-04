Повітряні сили ЗСУ відреагували на те, що Україна збиває «дешеві» дрони «дорогими» ракетами

У Повітряних силах Збройних сил України відреагували на статтю видання York Times про те, що Україна збиває «дешеві» дрони «дорогими» ракетами.



«Якщо є загроза життю, то ви, певно, все витратите, щоб зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати. Я бачив це у західній пресі. Не вперше вже. Мені іноді здається, що в деяких газетах є колонка для російських пропагандистів, щоб вони там висловлювали свою думку. Це і в США, і в Європі є ЗМІ, які публікують інколи суперечливі речі», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Зрозуміло, що ракети, які використовуються, і Nasams, Iris-T, – це дорогі ракети...Чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо піднімати в небо винищувачі, щоб збивати «шахеди»? Це дорого, але будемо. А як робить Ізраїль, щоб збивати якісь дешеві ракети? Мова йде про життя, про збереження критичної інфраструктури та об'єктів, в які може влучити дрон-камікадзе. «Шахед» – це до 40 кг вибухової речовини. Якщо вона потрапляє в об'єкт критичної інфраструктури – виникає пожежа, гинуть люди. Давайте рахувати скільки збитків може завдати дрон і скільки коштує зенітна ракета, яку випускає. Це зовсім некоректне порівняння», – додав він.

Напередодні видання The New York Times опублікувало текст, в якому зазначалося, що через нічні атаки ЗСУ почали використовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони. За даними журналістів, ракети, якими українські військові збивають дрони, нібито коштують у десятки разів більше за БПЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, за перші дві доби у 2023 році українські військові збили 84 дрони – 100% збили сили ППО. Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, з 31 грудня по 3 січня війська РФ застосували проти України 14 ударів крилатими ракетами та 94 дрони-камікадзе Shahed-136. Він зазначив, що зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва рятують життя насамперед цивільних громадян України.