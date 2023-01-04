«До перемоги наша підтримка України не ослабне» – Макрон після розмови з Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 січня, що підтримка України триватиме доти, доки «мир не повернеться в Європу». Про це французький лідер заявив за підсумками телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

«До перемоги, доки мир не повернеться в Європу, наша підтримка України не ослабне. Я це підтвердив президенту Зеленському: Франція надасть легкі бойові танки і продовжить підтримку в частині протиповітряної оборони», – написав Макрон у твітері.

Раніше 4 січня президент України Володимир Зеленський подякував президентові Франції Емманюелю Макрону за рішення надати Україні легкі танки та Bastion.

Як повідомила агенція Reuters з посиланням на неназваного французького чиновника, Франція відправить Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.

«Це вперше на підтримку української армії постачається бронетехніка західного виробництва», – сказав чиновник.

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Наприкінці грудня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню приїхав із візитом до Києва. Як повідомили в Офісі президента України, Лекорню запевнив у продовженні «дієвої оборонної підтримки України» наступного року. Але подробиць цієї підтримки не уточнювали.