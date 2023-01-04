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Зеленський після розмови з Макроном: Франція передає Україні легкі танки та Bastion

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон (праворуч). Київ, 16 червня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський подякував президент Франції Емманюелю Макрону за рішення надати Україні легкі танки та Bastion.

«Провів тривалу і детальну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграм.

За його словами, також домовилися працювати над реалізацією формули миру.

Як повідомила агенція Reuters з посиланням на неназваного французького чиновника, Франція відправить Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.

«Це вперше на підтримку української армії постачається бронетехніка західного виробництва», – сказав чиновник.

Він не надав жодних подробиць щодо обсягів або термінів запланованих поставок, але сказав, що переговори щодо потенційних поставок інших типів транспортних засобів будуть продовжені.

Пресслужба президента Франції наразі не повідомляє подробиць цієї розмови.

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Наприкінці грудня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню приїхав із візитом до Києва. Як повідомили в Офісі президента України, Лекорню запевнив у продовженні «дієвої оборонної підтримки України» наступного року. Але подробиць цієї підтримки не уточнювали.

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