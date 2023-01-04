США можуть надати Україні БМП Bradley – Байден

Президент США Джо Байден заявив 4 січня, що його адміністрація розглядає відправлення в Україну бойових машин піхоти Bradley. Про це повідомляє Reuters.

«Так», – відповів Байден на запитання, чи розглядається такий варіант.

Раніше 4 січня за підсумками телефонної розмови президентів України та Франції Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона стало відомо, що Париж надасть Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC, які також називають «колісними танками».

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року. Американськими військами вона застосовувалася у війнах у Перській затоці, Іраку та Сирії.