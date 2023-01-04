«Від слова «зовсім». Данілов каже, що жодна західна розвідка не давала шансу Україні на початку вторгнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що до повномасштабного вторгнення жодна західна розвідка «не давала шансу» Україні вистояти у війні. Про це він заявив в інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі національного телемарафону.

За його словами, представники «різних спецструктур» країн-партнерів прогнозували Україні окупацію, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

«Це те, що вони нам говорили. Я їм всім говорив: ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння – жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім». Вони всі вважали, що ми не матимемо таких спроможностей», – заявив Данілов.

«Вони вважали, що ми такі як росіяни. Це велика помилка», – додав секретар РНБО.

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За словами Данілова, вирішальним у перші тижні вторгнення було те, що український народ «став на захист незалежності України».