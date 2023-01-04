«Закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України» – Держдепартамент США

США закликали Росію припинити атакувати Україну, вивести свої війська із визнаних світом українських територій і стати на шлях миру. Відповідну заяву зробив Держдепартамент США.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну від 24 лютого 2022 року тисячі українських громадян були вбиті, скалічені або поранені, а багато хто став жертвами воєнних злочинів, скоєних Росією і підтримуваними Росією силами «в неспровокованій, непотрібній і жорстокій війні Путіна», – заявляють у Державному департаменті США.

«Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України та оголосити про свою відданість миру у 2023 році», – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

За словами Прайса, війна президента Путіна також призвела до того, що мільйони людей змушені були залишити свої будинки. Нині в Україні налічується 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб та понад 7,8 мільйона біженців, які втекли з країни.

У Держдепартаменті заявили, що плани Москви підірвати трансатлантичну єдність призвели до зворотного результату.

ЄС і НАТО повністю віддані підтримці України

«Плани Кремля розколоти трансатлантичну єдність мали зворотний ефект, – сказав Прайс. – Ми з нетерпінням чекаємо на приєднання Фінляндії та Швеції до розширеного альянсу НАТО, який став сильнішим і цілеспрямованішим, ніж будь-коли. ЄС і НАТО повністю віддані підтримці України».

Він нагадав, що 29 грудня президент Байден підписав закон про додаткові асигнування для України, який передбачає надання 44,9 мільярда доларів у вигляді надзвичайного фінансування для підтримки України та інших партнерів, а також для усунення глобальних наслідків війни.

Спроби Кремля вселити страх і безнадію у серця українців зазнають краху

«Хоча свята традиційно є часом урочистостей та миру, Росія вирішила посилити свою кампанію з перетворення зими на зброю, піддаючи жителів України шквалам ракетних ударів, а міста та об'єкти критичної інфраструктури – атакам безпілотників, – зазначив Прайс. – Але спроби Кремля вселити страх і безнадію у серця українців зазнають краху. На тлі звуків сирен та невизначеності повсякденного життя український народ вшановує своїх героїв та відзначає успіхи на полі бою».

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно», – підсумував представник Держдепартаменту.

Тим часом, міністерство оборони Росії повідомило, що «масове використання» мобільних телефонів призвело до смертоносного удару українських сил по пункту розміщення російських військ у підконтрольному Москві місті на сході України в новорічну ніч.

«Вже зараз очевидно, що основною причиною того, що сталося, стало включення та масове використання, всупереч забороні, особовим складом мобільних телефонів у зоні досяжності засобів поразки противника, – йдеться у повідомленні. – Цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

Україна взяла відповідальність за удар по Макіївці. Російські сили контролюють місто та перетворили будівлю ПТУ на казарми.

Спочатку повідомлялося про 63 загиблих російських солдатів, проте російський генерал-лейтенант Сергій Севрюков у відеозаяві, випущеному міністерством у ніч на середу, повідомив, що їхня кількість зросла до 89.

За його словами, під уламками будівлі було знайдено нові тіла, повідомило агентство AFP.