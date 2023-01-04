Голова Чулаківки про удар ЗСУ по позиціях окупантів: були «жорсткі вибухи»

На окупованій частині Херсонщини у Чулаківці були «жорсткі вибухи» 31 грудня та 1 січня. Про це проєкту Радіо Свобода ‎«Новини Приазов’я» розповів голова Чулаківської об’єднаної територіальної громади.

«Ніхто з місцевих людей не може сказати, яка там ситуація. Бо частина прильотів (ЗСУ – РС) були в межах лісу. Там, де у нас Генштаб (ЗСУ – РС) пише про те, що сталося потрапляння в склади, де вони (російські військові – РС) ховалися, то, за моїми даними, це – колишня свиноферма. Вона стоїть безпосередньо біля лісу, тому, можливо, в сукупності й складається така кількість поранених та вбитих», – сказав він.

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Напередодні Генштаб ЗСУ оголосив про ураження 31 грудня російських військових та їхньої техніки поблизу окупованої Чулаківки.

«Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими», – йшлося у зведенні від 3 січня.

У листопаді російські війська відійшли з Херсона та правобережжя Херсонщини. Лівобережжя області досі залишається під російською окупацією.