Генштаб повідомляє про удари по скупченнях російських сил на Херсонщині

Російські війська не відмовляються від намірів вийти на адміністративний кордон Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Основні зусилля армія Росії зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема за рахунок мобілізованих, йдеться в ранковому зведенні 3 січня.

«Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів перекинутих з Херсонського напрямку», – повідомляє командування.

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За даними штабу, Росія завдала шість ракетних та 52 авіаційних удари за попередню добу, а також здійснила 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі ракетні та 30 авіаційних ударів були спрямовані на цивільну інфраструктуру. Крім того, Сили оборони збили 27 безпілотників Shahed-136, запущені російськими військами.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області», – йдеться в зведенні.

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Крім того, командування повідомляє про удари по скупчення російських військових і техніки на окупованих територіях:

«Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога – уточнюється».

Протягом попередньої доби, за заявою штабу, українські Сили оборони завдали 13 авіаударів по місцях зосередження російського особового складу та озброєння та п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Штаб також звітує про збиття російського гелікоптера та трьох розвідувальних дронів типу «Орлан-10».

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