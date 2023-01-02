Байден: США не обговорюють із Південною Кореєю спільні ядерні навчання

Сполучені Штати та Південна Корея наразі не обговорюють залучення американських ядерних сил до спільних навчань. Про це, як повідомляє Reuters, заявив президент США Джо Байден 2 січня, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Раніше президент Республіки Корея Юн Сок Йоль повідомив, що Вашингтон веде переговори про те, щоб проводити спільні навчання за участю американських ядерних сил.

Наприкінці 2022 року Південна Корея заявила, що кілька безпілотників Північної Кореї перетнули демаркаційну лінію між двома країнами.

На початку грудня США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти КНДР.