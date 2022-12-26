Південна Корея заявила, що КНДР випустила кілька безпілотників у її повітряний простір

Південна Корея заявила, що кілька безпілотників Північної Кореї перетнули демаркаційну лінію між двома країнами 26 грудня, передає агентство Yonhap.

За даними агентства, дрони помітили в одній із прикордонних провінцій, а також неподалік від столиці Сеулу.

Наразі достеменно невідомо, скільки саме дронів опинилися на території країни і чи становлять вони військову загрозу.

Південнокорейські військові залучили авіацію для перехоплення безпілотників. Один зі штурмовиків упав у 140 кілометрах від Сеула, обидва пілота змогли катапультуватися.

У двох міжнародних аеропортах – Кімхо та Інчхон – тимчасово зупинили польоти.

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Як передає Reuters із посиланням на військове командування, Південна Корея також запустила розвідувальні літальні апарати на територію КНДР, аби сфотографувати її військові споруди.

«Це очевидний акт провокації Півночі, що полягає в порушенні нашого повітряного простору», – цитують журналісти представника Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сунь-О.

Він зазначив, що південнокорейські військові намагалися збити дрони, хоча не уточнив, чи їм це вдалося.

На початку грудня США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти КНДР.