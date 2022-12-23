Північна Корея запустила ракети на тлі звинувачень у поставках зброї Росії

Північна Корея 23 грудня випустила дві балістичні ракети в бік моря біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові. Це – останнє із безпрецедентної кількості ракетних випробувань цього року, воно відбулося через кілька днів після того, як військові США та Південної Кореї провели спільні навчання, які Північна Корея розглядає як репетицію вторгнення.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракети були випущені з району Сунан у столиці Північної Кореї Пхеньяні. Берегова охорона Японії також повідомила про ймовірний запуск балістичної ракети, повідомляє Reuters.

Такі запуски є «серйозною провокацією, яка завдає шкоди миру та стабільності» на Корейському півострові і за його межами, а також є явним порушенням резолюцій ООН, заявила Південна Корея, закликаючи до негайного припинення таких дій.

Тим часом, напередодні в Білому домі заявили, що «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити свої сили, які воюють разом із російськими військами в Україні, повідомила агенція AP.



За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, представники розвідки США встановили, що Північна Корея минулого місяця завершила першу поставку зброї, яка включала ракети.

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