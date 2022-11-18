КНДР випробувала ракету, яка здатна досягти території США

Північна Корея здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Вона впала приблизно за 200 кілометрів від японської території.



Офіційні особи в Японії, відповідаючи на запитання журналістів, наголосили, що випробувана ракета має достатню дальність польоту, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів.



Крім Токіо, про нове північнокорейське випробування повідомила влада Південної Кореї. Напередодні надійшла інформація, що КНДР протестувала балістичну ракету меншої дальності, попередивши про «жорсткішу військову відповідь» на зусилля США розширити взаємодію зі своїми союзниками в регіоні у сфері безпеки. Як пригрозили у Пхеньяні, Вашингтон «іде на авантюру, про яку пошкодує».

Минулого тижня південнокорейський президент Юн Сок Йоль, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент США Джо Байден на переговорах у Камбоджі домовилися про посилення військової співпраці.



Офіційна представниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон у заяві щодо останнього ракетного випробування Пхеньяна 18 листопада вказала, що цей пуск є грубим порушенням численних резолюцій Раді безпеки ООН, сприяє зростанню напруженості та створює ризики для дестабілізації ситуації в регіоні. «Цей крок демонструє, що КНДР, як і раніше, віддає перевагу розвитку своїх незаконних програм зі створення зброї масового знищення та ракет, але не благополуччю свого народу», – наголосила Вотсон.

Північна Корея провела цього року рекордну кількість подібних випробувань. Нещодавно вона також зробила сотні артилерійських пострілів у морі, коли США та Південна Корея проводили навчання. У деяких із спільних маневрів брала участь Японія.