США, Японія та Південна Корея обіцяють єдину відповідь на загрозу з боку КНДР

Президент США Джо Байден, лідери Японії та Південної Кореї 13 листопада пообіцяли єдину, скоординовану відповідь на загрозливу ядерну програму та програму балістичних ракет Північної Кореї, при чому Байден заявив, що тристороннє партнерство є «навіть важливішим, ніж будь-коли раніше», коли Північна Корея посилює свої провокації.

Байден окремо зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем перед тим, як усі троє зустрілися разом на полях саміту Східної Азії в Камбоджі.

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2 листопада Північна Корея запустила у бік Японського та Жовтого морів щонайменше 23 ракети та близько 100 артилерійських снарядів. Одна з них вперше з 1953 року перетнула фактичний морський кордон і впала біля узбережжя неподалік територіальних вод Південної Кореї.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль назвав це «територіальним вторгненням». Адміністрація США заявила про «безрозсудні» дії Північної Кореї.