США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти КНДР. До списку санкцій Міністерства фінансів США додано трьох чиновників з керівництва владної Трудової партії Кореї: Кім Су Гіль, Чон Іль Хо і Ю Джин. Вони також перебувать під санкціями Європейського союзу. За заявою держсекретаря США Ентоні Блінкена, ці особи причетні до північнокорейської програми створення балістичних ракет, яку Блінкен назвав незаконною.

Американські активи чиновників, які потрапили до списку санкцій, будуть заморожені; американським компаніям заборонено здійснювати будь-які операції із ними. До списку санкцій Південної Кореї потрапили вісім громадян і сім організацій, повʼязані з ракетно-ядерною програмою Пхеньяна, до списку Японії включені три організації і одна фізична особа.

Нові санкції запроваджено у відповідь на листопадові випробування балістичних ракет у КНДР. Зокрема, було випробувано міжконтинентальну ракету, здатну досягти території США. У своєму зверненні до військових глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея має стати найпотужнішою ядерною державою світу.

Офіційна представниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон у заяві з приводу ракетного випробування Пхеньяна 18 листопада вказала, що цей пуск є брутальним порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, сприяє зростанню напруженості та створює ризики для дестабілізації ситуації в регіоні.

ООН забороняє КНДР випробовувати балістичні ракети, проте з початку року таких випробувань відбулося вже понад 60.