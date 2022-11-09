Сеул: Північна Корея запустила ще одну балістичну ракету

Північна Корея 9 листопада запустила балістичну ракету малої дальності. Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета була запущена із західного міста Сукчхон, на північ від столиці – Пхеньяна, і пролетіла через всю країну в напрямку вод біля східного узбережжя КНДР.

Запуск також зафіксували японські військові. За їхніми даними, ракета пролетіла близько 250 кілометрів на максимальній висоті 50 кілометрів.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що японський уряд висловив рішучий протест Північній Кореї через дипломатичні канали в Пекіні, і що Токіо рішуче засуджує запуск.

Запуск був здійснений після того, як минулого тижня Північна Корея випустила десятки ракет у відповідь на масштабні навчання США і Південної Кореї, які Пхеньян назвав репетицією вторгнення.

Зокрема, вранці 3 листопада Північна Корея запустила кілька балістичних ракет, у зв’язку з цими пусками уряд Японії попросив жителів центральної частини країни за можливості перебувати в укриттях.

На початку жовтня ракета, запущена КНДР, уперше за п’ять років пролетіла над територією Японії.

2 листопада Північна Корея запустила у бік Японського та Жовтого морів щонайменше 23 ракети і близько 100 артилерійських снарядів. Одна з них вперше з 1953 року перетнула фактичний морський кордон і впала біля узбережжя неподалік територіальних вод Південної Кореї.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль назвав це «територіальним вторгненням».

Адміністрація США заявила про «нерозважливі» дії Північної Кореї.