КНДР запустила міжконтинентальну ракету в бік Японії

Північна Корея вранці 3 листопада запустила кілька балістичних ракет, у зв'язку з цими пусками уряд Японії попросив жителів центральної частини країни за можливості перебувати в укриттях, повідомляє агенція Reuters.



За попередніми даними, КНДР випустила три ракети, одна з них – імовірно, великої дальності, повідомило південнокорейське агентство «Ренхап». Вона пролетіла близько 760 кілометрів і впала у Японське море. Джерело агентства у сфері оборони повідомило, що ракета, найімовірніше, вийшла з ладу після того, як відокремився її другий ступінь.



Це був сьомий запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР у 2022 році.



На початку жовтня ракета, запущена КНДР, уперше за п'ять років пролетіла над територією Японії.

2 листопада Північна Корея запустила у бік Японського та Жовтого морів щонайменше 23 ракети та близько 100 артилерійських снарядів. Одна з них вперше з 1953 року перетнула фактичний морський кордон і впала біля узбережжя неподалік територіальних вод Південної Кореї.

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль назвав це «територіальним вторгненням». Адміністрація США заявила про «безрозсудні» дії Північної Кореї.