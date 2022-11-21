США вимагають заяви президента Ради безпеки ООН через ракетні випробування КНДР

Сполучені Штати закликали до заяви президента Ради Безпеки ООН, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її ракетні випробування після того, як минулого тижня Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягти материкової частини США.



21 листопада посол США в ООН заявила, що Раді вкрай важливо відповісти єдиним голосом, повторила звинувачення США в тому, що Китай і Росія «заохочують» Пхеньян, блокуючи дії Ради.



«Кричущий обструкціонізм цих двох членів ставить під загрозу регіон Північно-Східної Азії та весь світ», – сказала Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради, скликаному для обговорення випробування.



Північна Корея минулого тижня здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Вона впала приблизно за 200 кілометрів від японської території. Офіційні особи Японії наголосили, що випробувана ракета має достатню дальність польоту, щоб досягти материкової частини США.

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Північна Корея провела цього року рекордну кількість подібних випробувань. Нещодавно вона також зробила сотні артилерійських пострілів у морі, коли США та Південна Корея проводили навчання. У деяких із спільних маневрів брала участь Японія.