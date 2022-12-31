Північна Корея запустила балістичну ракету на Новий рік – ЗМІ

Північна Корея запустила балістичну ракету над морем на схід від Корейського півострова вранці 1 січня, повідомило агентство Yonhap з посиланням на південнокорейські військові.

Це було зроблено через 24 години після того, як Північна Корея запустила три балістичні ракети 31 грудня.



Балістична ракета малої дальності була випущена близько 2:50 ночі з Пхеньяна, повідомляє Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет керівників штабів Південної Кореї. Цей запуск відбувся після безпрецедентної кількості ракетних випробувань, проведених Північною Кореєю цього року.