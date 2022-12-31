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Північна Корея запустила балістичну ракету на Новий рік – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою відходять від міжконтинентальної балістичної ракети. Фото ілюстративне

Північна Корея запустила балістичну ракету над морем на схід від Корейського півострова вранці 1 січня, повідомило агентство Yonhap з посиланням на південнокорейські військові.

Це було зроблено через 24 години після того, як Північна Корея запустила три балістичні ракети 31 грудня.

Балістична ракета малої дальності була випущена близько 2:50 ночі з Пхеньяна, повідомляє Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет керівників штабів Південної Кореї. Цей запуск відбувся після безпрецедентної кількості ракетних випробувань, проведених Північною Кореєю цього року.

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