Керівник ГУР анонсує великий наступ України навесні

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов анонсує великий наступ України навесні. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

За його словами, «найгарячіші» бої очікуються в березні.

«Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації», – сказав він. – «Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу».

Буданов також каже, що Україна переможе у 2023 році.

Влада називає цей рік вирішальним. Раніше Кирило Буданов, 2023 рік може стати для України переможним. За його прогнозами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що у 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. На сьогодні, за його даними, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.