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Байден підписав закон про урядові видатки США, який передбачає допомогу Україні

Джо Байден подякував членам і очільникам Конгресу за лідерство в погодженні бюджету

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про урядові видатки 29 грудня, повідомив Білий дім.

За повідомленням, документ «уможливлює урядові асигнування на фінансовий рік до 30 вересня 2023 року, надання екстреної допомоги для ситуації в Україні та інші цілі».

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Байден подякував членам і очільникам Конгресу за лідерство в погодженні бюджету.

Контрольована демократами Палата представників США 23 грудня ухвалила законопроект про витрати в розмірі 1,7 трильйона доларів, включаючи 45 мільярдів доларів допомоги Україні.

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