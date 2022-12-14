Байден підписав «Акт про повагу шлюбу», який захищає одностатеві шлюби

Президент США Джо Байден підписав 13 грудня схвалений Конгресом «Акт про повагу шлюбу», яким узаконюються одностатеві шлюби.

«Сьогодні – чудовий день! День, коли Америка робить найважливіший крок у напрямку рівності, свободи та справедливості не лише для декого, але для всіх», – заявив Джо Байден під час церемонії підписання документа. Раніше законопроєкт був схвалений значною більшістю голосів законодавців в обох палатах Конгресу.

Документ зобов’язує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, навіть якщо сам штат таких союзів не визнає. Крім того, не можна буде відкидати шлюби з інших штатів з расових чи етнічних причин.

У 2015 році Верховний суд США вирішив, що право американців вступати в одностатеві шлюби захищене конституцією країни. Однак законодавчо це право не було закріплене і, як вважали ініціатори цього закону, існувала ймовірність того, що консервативна більшість Верховного суду може переглянути рішення 2015 року.