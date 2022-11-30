Сенат США схвалив законопроєкт про захист одностатевих та міжрасових шлюбів

Сенат США схвалив законопроєкт, який на федеральному рівні закріплює право одностатевих та міжрасових пар на укладення шлюбу, пише ВВС News.

Документ підтримав 61 сенатор – усі члени фракції Демократичної партії та 12 республіканців, 36 сенаторів виступили проти, повідомляє СNN.

Телеканал зазначає, що законопроєкт не встановлює вимоги легалізувати одностатеві шлюби по всій країні. Ухвалений документ

зобовʼязує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, навіть якщо сам цей штат такі союзи не визнає. Документ також скасовує закон «Про захист шлюбу» від 1996 року, де шлюб визначався як союз між чоловіком і жінкою.

Схвалення законопроєкту спричинене побоюваннями, що Верховний суд може скасувати рішення 2015 року, яке легалізувало одностатеві шлюби по всій країні. Схожий законопроєкт був ухвалений Палатою представників на початку цього року за підтримки 47 республіканців та всіх демократів. Тепер Палата представників розгляне версію Сенату та в разі схвалення відправить на підпис президенту США Джо Байдену.

«Схваливши цей законопроєкт, Сенат надсилає сигнал, який кожен американець має почути: незалежно від того, хто ви і кого ви любите, ви теж заслуговуєте на гідне і рівне ставлення відповідно до закону», – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

На думку сенаторки-демократки Теммі Болдуїн, законопроєкт дасть «мільйонам одностатевих і міжрасових одностатевих пар визначеність і впевненість у тому, що їхні шлюби дійсні і залишатимуться дійсними в майбутньому».

2015 року Верховний суд США фактично легалізував одностатеві шлюби на всій території країни. Це рішення стало кульмінацією 20-річного розгляду Верховного суду про шлюби та права геїв загалом. Позов до суду про легалізацію шлюбів подали 14 пар та два вдівці. Адвокати Мері Боното та Даґ Голворд-Драймар заявили, що свобода укладати шлюби є фундаментальним правом і не може вирішуватися всенародним голосуванням. У результаті суд ухвалив рішення, що всі громадяни країни, незалежно від статі та гендерної орієнтації, можуть одружуватися з тим, із ким вважають за потрібне.

Однак після того, як колишній президент Дональд Трамп призначив до Верховного суду трьох нових консервативних суддів, виникло побоювання, що рішення про легалізацію одностатевих шлюбів буде скасовано – як це нещодавно сталося з конституційним правом на аборт.