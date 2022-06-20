Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

Верховна Рада 20 червня підтримала законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції – про це повідомили кілька народних депутатів.

За їхніми повідомленнями, за рішення проголосували 259 парламентарів, проти – вісім, 28 утрималися. Зокрема, фото результатів голосування оприлюднив народний депутат від «Голосу» Андрій Осадчук.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня вніс до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

Україна ще 2011 року підписала, але досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали вкрай консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.

Її єдине завдання – запобігати всім формам насильства проти жінок, підтримувати рівність між жінками й чоловіками. Але в її тексті є слово «гендер», яке помилково або свідомо неправдиво пов’язують із «пропагандою гомосексуалізму», одностатевими шлюбами тощо.

За текстом конвенції, «гендер» у її розумінні означає «соціально виниклі ролі, способи поведінки, діяльності чи атрибути, які дане суспільство вважає належними для чоловіків і жінок». Таким чином, запровадження в документі цього поняття ніяк не загрожує традиціям і цінностям кожного даного суспільства.

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Також конвенція не містить і не може призвести до загрози концепції родини – вона взагалі ніяк не стосується цього питання і не регулює його, а відтак через ратифікацію конвенції не може виникнути вимога визнавати одностатеві шлюби.

Раніше країн, що ратифікували документ, було 34, але в березні цього року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вивів країну з угоди, що викликало протести як у Туреччині, так і за її межами.

Рішення Ердогана у Human Rights Watch назвали ударом по правах жінок у країні.