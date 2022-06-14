У Раді розповіли, скільки авто завезли в Україну завдяки «нульовому розмитненню»

Станом на 13 червня в Україну завдяки «нульовому розмитненню» завезли 163 тисячі автомобілів, повідомив перший заступник голови податкового комітету та член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Цікаво, що темпи ввезення знову виросли: у будні дні у червні в середньому завозять 3292 авто на день. Учора (13 червня – ред.) взагалі 4,4 тисячі завезли. Ймовірно, вплинули новини про плани скасувати пільги», – написав Железняк.

24 березня Верховна Рада на період воєнного стану скасувала ввізне мито, ПДВ та акцизний податок для транспортних засобів, що ввозяться в країну. 5 квітня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Однак згодом у парламенті заговорили про потребу в перегляді цього рішення: головним чином через створення черг на кордоні, які заважають проїзду транспорту зі зброєю та гуманітарними вантажами.

За даними першого заступника голови податкового комітету та члена фракції «Голос» Ярослава Железняка, законопроєкт про скасування «нульового розмитнення» для автомобілів Рада може розглянути у червні.