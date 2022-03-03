Митниця пропускає в Україну гуманітарну допомогу за спрощеною процедурою

Уряд України своєю постановою спростив порядок пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України. Про це в Телеграмі повідомила Державна митна служба України.

«Для оперативного та безперешкодного ввезення гуманітарної допомоги необхідно зробити наступне:

1. Сформувати вантаж за кордоном, згрупувавши його по окремих групах товарів (продукти харчування, ліки, предмети домашнього вжитку, предмети особистого захисту тощо) та сформувати їх перелік.

2. Зібрати товаросупровідні документи на вантаж (за наявності) та передати особі, що буде супроводжувати переміщення через кордон даного товару (зокрема, водію).

3. У пункті пропуску на державному кордоні особою, що перевозить (супроводжує вантаж) даний товар, здійснити декларування переміщуваних товарів по групах товарів за встановленою формою та разом з наявними товаросупровідними документами надати посадовій особі митниці. Декларування переміщуваних товарів потрібно здійснювати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги будуть доставлятись до місця призначення.

4. Після здійснення митного оформлення та пропуску транспортного засобу доставити вантаж до місця призначення».

У Державній митній службі нагадують, що декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі. Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.