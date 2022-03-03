Міноборони України заявляє про збиття 3 літаків і 2 вертольотів Росії за добу 2 березня

Міністерство оборони України заявило вночі 3 березня, що впродовж попередньої доби українські військові збили три літаки і два вертольоти російських збройних сил.

«Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат від ударів авіації та зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях. Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольоти окупантів», – ідеться в нічному зведенні.

Російське міністерство оборони про дії своїх військових на більшій частині території України не повідомляє. У російських зведеннях зазвичай докладно розповідають лише про зміну оперативної ситуації на Донбасі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.