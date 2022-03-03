Україна вступила у другий тиждень війни з Росією

Близько 5:00 3 березня Україна вступила у другий тиждень збройного опору агресії Росії. Саме о 5-й годині ранку 24 лютого російський лідер Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі».

Президент України Володимир Зеленський уночі 3 березня оцінив безповоротні втрати російських військових у майже девʼять тисяч убитими. Незалежного підтвердження ця оцінка не має.

Також уночі 3 березня Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 військовим. Як ішлося у виступі глави держави, «це

Старший лейтенант Білоконь Максим Віталійович. Посмертно. Брав участь в обороні Чернігова, знищив ДРГ та 2 танки противника. Солдат Лук’янович Олександр Володимирович. Посмертно. Під час бою знешкодив до 30 одиниць ворожої військової техніки. Загинув під час авіаудару. Підполковник Капічун Олександр Валерійович. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів. Молодший сержант Несольоний Михайло Михайлович. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника під час евакуації людей. Солдат Нікончук Андрій Валерійович. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів. Лейтенант Сапило Віталій Романович. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив 30 одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару. Головний сержант Сенюк Олексій Олександрович. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив 2 ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару. Лейтенант Українець Владислав Петрович. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога. Майор Чобан Степан Іванович. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким. Майор Михальчук Ігор Васильович. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога. Полковник Мусієнко Сергій Миколайович. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку. Лейтенант Пальченко Євген Михайлович. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення. Майор Прокопенко Владислав Юрійович. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат. Підполковник Федосенко Павло Юрійович. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова. Старший лейтенант Чавалах Дмитро Петрович. За героїчну участь в обороні Херсонської області».

«Усі 40 мільйонів – як ці пʼятнадцять героїв! Слава Україні», – сказав президент.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.