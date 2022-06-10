У Раді хочуть розширити перелік інформації, за поширення якої під час війни можна карати

У Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає розширення переліку інформації, за несанкціоноване поширення якої під час війни може загрожувати кримінальна відповідальність.

Документом пропонується додати у перелік, передбачений статтею 114-2 Кримінального кодексу України, інформацію про:

діяльність об’єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

місця збору та шляхи евакуації цивільного населення.

Окрім того, до переліку осіб, яких можна карати за несанкціоноване поширення таких даних, пропонується додати посадовців.

Авторами законодавчої ініціативи є 6 депутатів фракції «Слуга народу».

«За оцінкою експертного середовища не виключається можливість, що сюжети на телебаченні стали приводом для проведення їх додаткового аналізу, встановлення місця зйомок з їх координатами на місцевості й подальшого коректування нанесення ракетних ударів агресором по цим місцям», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Наразі документ направлено на розгляд до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. Він має рекомендувати чи не рекомендувати винести цей законопроєкт на розгляд у сесійній залі.