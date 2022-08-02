Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, що зібрала понад 25 тисяч підписів громадян, із закликом легалізувати одностатеві шлюби в Україні.

У своїй відповіді на електронну петицію, оприлюднену на сайті Офісу президента, Зеленський подякував «за активну громадянську позицію» тим, хто приєднався до петиції.

«У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян. Кожен громадянин є невід'ємною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються всі права та свободи, закріплені у Конституції України», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що відповідно до ст. 21 Конституції України, всі люди вільні та рівні у своїй гідності та правах, а права й свободи людини невідчужувані та непорушні.

Водночас, продовжує президнет, Сімейним кодексом України визначено, що сім’я є первинним та основним осередком суспільства, який складають «особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки».

«За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України)», – зазначив Зеленський.

Він додав, що уряд вже напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого громадянського партнерства в рамках роботи щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

«Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України із проханням розглянути поставлене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати», – підсумував Зеленський.

Одностатеві шлюби легалізовано у США, Канаді, Австралії, багатьох країнах Західної Європи. Першою країною, яка легалізувала такі шлюби, стали Нідерланди понад 20 років тому.