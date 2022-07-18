Держдумі РФ пропонують повністю заборонити «пропаганду ЛГБТ»

У Держдуму Росії внесли законопроєкт щодо повної заборони «пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків». Поки що заборона поширювалася лише на «пропаганду ЛГБТ» серед неповнолітніх.

У новому законопроєкті йдеться про те, що заборонено буде будь-яку інформацію, спрямовану на «заперечення сімейних цінностей» і «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин». Її прирівняли до пропаганди війни і розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

Поправки передбачають також пряму заборону на видачу кінотеатрам прокатного посвідчення «на будь-які матеріали кінематографії, що допускають пропаганду заперечення сімейних цінностей і нетрадиційних сексуальних стосунків».

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що «заперечення сім’ї як суспільної цінності, пропаганда так званого способу життя «чайлдфрі» (без дітей) і популяризація нетрадиційних сексуальних стосунків» становлять «небезпеку для розвитку російського суспільства».

«Публічне схвалення і визнання таких відносин небезпечне не тільки для дітей і молоді, ще не здатних критично поставитися до тієї інформації, яка у вільному доступі звалюється на них щодня, а й для всього суспільства, оскільки ставить питання демографії й економічного зростання в майбутньому під певний удар», – вважають автори законопроєкту.

Закон про заборону «пропаганди ЛГБТ» серед неповнолітніх у Росії ухвалили у 2013 році. При цьому з 2012 року кількість злочинів проти статевої недоторканності дітей у країні зросла на 79%. Майже половина таких злочинів вчиняється проти дітей віком до 14 років і часто – членами сім’ї.